Экс-защитник «Атлетико» Хуанфран: «Симеоне даст игрокам мотивацию, чтобы съесть «Реал» при своих болельщиках. Дерби значит гораздо больше, чем 3 очка»

Хуанфран высказался о мотивации «Атлетико» на дерби с «Реалом».

Сегодня команды встретятся на «Метрополитано» в матче 8-го тура Ла Лиги .

«Дерби значит гораздо больше, чем три очка. У команд есть 90 минут, чтобы показать, кто правит в столице.

Игроки будут напоминать мотоциклы, и, зная Чоло (Диего Симеоне – Спортс’’), он придаст им дополнительную мотивацию выйти и съесть мадридский «Реал » на глазах у наших болельщиков», – сказал бывший защитник «Атлетико ».