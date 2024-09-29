Экс-защитник «Атлетико» Хуанфран: «Симеоне даст игрокам мотивацию, чтобы съесть «Реал» при своих болельщиках. Дерби значит гораздо больше, чем 3 очка»
Хуанфран высказался о мотивации «Атлетико» на дерби с «Реалом».
Сегодня команды встретятся на «Метрополитано» в матче 8-го тура Ла Лиги.
«Дерби значит гораздо больше, чем три очка. У команд есть 90 минут, чтобы показать, кто правит в столице.
Игроки будут напоминать мотоциклы, и, зная Чоло (Диего Симеоне – Спортс’’), он придаст им дополнительную мотивацию выйти и съесть мадридский «Реал» на глазах у наших болельщиков», – сказал бывший защитник «Атлетико».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Siglo XXI
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