У Симеоне 500 игр в Ла Лиге во главе «Атлетико». Диего первым дошел до этой отметки с одним клубом
Игра против «Мальорки» стала юбилейной для Диего Симеоне.
Аргентинец проводит 500-й матч в Ла Лиге в роли главного тренера «Атлетико». Команда до этого дня одержала 305 побед, 112 раз сыграла вничью и потерпела 82 поражения.
Симеоне стал восьмым тренером с 500 играми в Ла Лиге и первым, кому удалось столько провести в одном клубе.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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