У Симеоне 500 игр в Ла Лиге во главе «Атлетико». Диего первым дошел до этой отметки с одним клубом

Игра против «Мальорки» стала юбилейной для Диего Симеоне.

Аргентинец проводит 500-й матч в Ла Лиге в роли главного тренера «Атлетико ». Команда до этого дня одержала 305 побед, 112 раз сыграла вничью и потерпела 82 поражения.

Симеоне стал восьмым тренером с 500 играми в Ла Лиге и первым, кому удалось столько провести в одном клубе.