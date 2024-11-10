У Джулиано Симеоне гол и два ассиста в последних 4 матчах Ла Лиги. Сын тренера «Атлетико» отдал пас Альваресу в матче с «Мальоркой»

У Джулиано Симеоне три результативных действия в 4 матчах Ла Лиги.

Нападающий «Атлетико » отдал голевую передачу на Хулиана Альвареса в матче с «Мальоркой» в 13-м туре чемпионата Испании (1:0, второй тайм).

В трех предыдущих матчах лиги Симеоне , являющийся сыном главного тренера «матрасников», забил один гол и отдал один ассист.

Со статистикой Джулиано можно ознакомиться здесь .