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  • У Джулиано Симеоне гол и два ассиста в последних 4 матчах Ла Лиги. Сын тренера «Атлетико» отдал пас Альваресу в матче с «Мальоркой»
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У Джулиано Симеоне гол и два ассиста в последних 4 матчах Ла Лиги. Сын тренера «Атлетико» отдал пас Альваресу в матче с «Мальоркой»

У Джулиано Симеоне три результативных действия в 4 матчах Ла Лиги.

Нападающий «Атлетико» отдал голевую передачу на Хулиана Альвареса в матче с «Мальоркой» в 13-м туре чемпионата Испании (1:0, второй тайм).

В трех предыдущих матчах лиги Симеоне, являющийся сыном главного тренера «матрасников», забил один гол и отдал один ассист.

Со статистикой Джулиано можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoАтлетико
logoМальорка
logoЛа Лига
logoДиего Симеоне
logoХулиан Альварес
logoДжулиано Симеоне
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