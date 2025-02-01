У «Атлетико» 15 голов на 90-й минуте и позднее в этом сезоне. Гризманн забил на 93-й «Мальорке»
«Атлетико» вновь забил в самом конце матча.
Команда Диего Симеоне обыграла «Мальорку» в 22-м туре Ла Лиги (2:0).
На 26-й минуте Самуэл Лино забил первый мяч, Антуан Гризманн на 93-й установил окончательный счет.
«Атлетико» забил уже 15 голов в этом сезоне на 90-й минуте и позднее.
«Матрасники» занимают второе место в таблице чемпионата Испании с 48 очками. В следующем туре команда сыграет с лидирующим «Реалом» (49 очков, на матч меньше).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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