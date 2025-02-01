Ле Норман пропустит дерби с «Реалом» из-за перебора желтых карточек

«Атлетико» не сможет рассчитывать на Робена Ле Нормана в матче с «Реалом».

Команда Диего Симеоне играет с «Мальоркой» в 22-м туре Ла Лиги (1:0, второй тайм).

Защитник «Атлетико » Ле Норман получил предупреждение на 70-й минуте за фол на Такуме Асано. Эта желтая карточка стала для него пятой в текущем чемпионате.

Таким образом, испанец не сыграет с «Реалом » в следующем туре.

Дерби также могли пропустить Хулиан Альварес и Коке , у которых по 4 карточки. Однако Симеоне заменил обоих во втором тайме.