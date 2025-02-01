Ле Норман пропустит дерби с «Реалом» из-за перебора желтых карточек
«Атлетико» не сможет рассчитывать на Робена Ле Нормана в матче с «Реалом».
Команда Диего Симеоне играет с «Мальоркой» в 22-м туре Ла Лиги (1:0, второй тайм).
Защитник «Атлетико» Ле Норман получил предупреждение на 70-й минуте за фол на Такуме Асано. Эта желтая карточка стала для него пятой в текущем чемпионате.
Таким образом, испанец не сыграет с «Реалом» в следующем туре.
Дерби также могли пропустить Хулиан Альварес и Коке, у которых по 4 карточки. Однако Симеоне заменил обоих во втором тайме.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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