«Интер» арендует Залевского у «Ромы» с правом выкупа за 6-6,5 млн евро. Клубы закрыли сделку
Никола Залевски перейдет в «Интер».
Миланский клуб согласовал с «Ромой» переход полузащитника на правах аренды с возможностью выкупа за 6-6,5 млн евро. Клубы закрыли сделку сегодня утром, сообщает Джанлука Ди Марцио.
«Нерадзурри» хотели бы, чтобы польский футболист был на скамейке запасных уже завтра – когда команда встретится с «Миланом». «Интер» работает над тем, чтобы осуществить этот план.
В текущем сезоне Залевски провел за римлян 17 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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