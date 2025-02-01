«Интер» арендует Залевского у «Ромы» с правом выкупа за 6-6,5 млн евро. Клубы закрыли сделку

Никола Залевски перейдет в «Интер».

Миланский клуб согласовал с «Ромой» переход полузащитника на правах аренды с возможностью выкупа за 6-6,5 млн евро. Клубы закрыли сделку сегодня утром, сообщает Джанлука Ди Марцио.

«Нерадзурри» хотели бы, чтобы польский футболист был на скамейке запасных уже завтра – когда команда встретится с «Миланом ». «Интер» работает над тем, чтобы осуществить этот план.

В текущем сезоне Залевски провел за римлян 17 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Его статистику можно найти здесь .