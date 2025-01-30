«Интер» за 1 млн евро отдаст Бьюкенена в аренду «Вильярреалу», выкуп возможен за 13 млн евро. На замену хавбеку могут подписать Залевски из «Ромы»
Таджон Бьюкенен перейдет в «Вильярреал».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник «Интера» должен сегодня прилететь в Испанию и завершить трансфер.
Сделка представляет собой аренду стоимостью 1 млн евро. В соглашении также прописан пункт о выкупе игрока за 13 млн евро.
Как уточняет инсайдер, «Интер» продвигается по сделке с Николо Залевски из «Ромы» в качестве замены канадцу.
В текущем сезоне Бьюкенен провел 6 матчей в серии А, не отметившись результативными действиями. С полной статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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