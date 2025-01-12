«Рома» хочет арендовать Бьюкенена. «Интер» отпустит игрока только с выкупом
«Рома» интересуется Таджоном Бьюкененом из «Интера».
Как сообщает Il Messaggero, спортивный директор римлян Флоран Гисольфи на днях находился в Милане, чтобы обсудить с «Интером» несколько вопросов, связанных с трансферным рынком.
Утверждается, что речь шла не только о Фраттези, но и о Бьюкенене. «Интер» дал понять, что не собирается отпускать 25-летнего полузащитника в аренду без выкупа.
В текущем сезоне Серии А Бьюкенен провел 4 матча. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: FC Inter 1908
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем