«Рома» хочет арендовать Бьюкенена. «Интер» отпустит игрока только с выкупом

«Рома» интересуется Таджоном Бьюкененом из «Интера».

Как сообщает Il Messaggero, спортивный директор римлян Флоран Гисольфи на днях находился в Милане, чтобы обсудить с «Интером » несколько вопросов, связанных с трансферным рынком.

Утверждается, что речь шла не только о Фраттези , но и о Бьюкенене. «Интер» дал понять, что не собирается отпускать 25-летнего полузащитника в аренду без выкупа.

В текущем сезоне Серии А Бьюкенен провел 4 матча. Его подробная статистика – здесь .