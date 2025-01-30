«Интер» может арендовать Залевского с правом выкупа за 6-7 млн евро. Хавбеком «Ромы» также интересуется «Марсель» (Маттео Моретто)

«Интер» может арендовать Николу Залевского с правом выкупа за 6-7 млн евро.

Ранее сообщалось, что 23-летним полузащитником «Ромы» интересуется «Марсель».

По информации инсайдера Маттео Моретто, после встречи между агентом игрока и «Ромой » трансфер в «Марсель » оказался под вопросом, несмотря на достигнутые договоренности между клубами.

Отмечается, что переход в «Интер » будет возможен только в том случае, если Залевски продлит контракт с клубом. Действующее соглашение хавбека истекает в конце июня 2025 года.

В текущем сезоне он провел за римлян 17 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.