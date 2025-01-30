«Интер» может арендовать Залевского с правом выкупа за 6-7 млн евро. Хавбеком «Ромы» также интересуется «Марсель» (Маттео Моретто)
«Интер» может арендовать Николу Залевского с правом выкупа за 6-7 млн евро.
Ранее сообщалось, что 23-летним полузащитником «Ромы» интересуется «Марсель».
По информации инсайдера Маттео Моретто, после встречи между агентом игрока и «Ромой» трансфер в «Марсель» оказался под вопросом, несмотря на достигнутые договоренности между клубами.
Отмечается, что переход в «Интер» будет возможен только в том случае, если Залевски продлит контракт с клубом. Действующее соглашение хавбека истекает в конце июня 2025 года.
В текущем сезоне он провел за римлян 17 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Маттео Моретто
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