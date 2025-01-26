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  • «Марселю» интересны Фаджоли и Залевски. «Юве» хочет, чтобы выкуп после аренды был обязательным
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«Марселю» интересны Фаджоли и Залевски. «Юве» хочет, чтобы выкуп после аренды был обязательным

«Марсель» может подписать полузащитника из Серии А.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, французский клуб сделал новый запрос по Николо Фаджоли из «Ювентуса». Французы рассчитывают на аренду полузащитника, сторонам предстоит обсудить вопрос возможного или обязательного права выкупать игрока.

Отмечается, что «Марсель» хотел бы включить в контракт право выкупа, однако туринцы предпочитают быть уверенными, что точно получат прибыль от его трансфера в летнее окно.

По данным Ди Марцио, марсельцы также проявляют интерес к вингеру «Ромы» Николо Залевски. Пока что клуб ищет способ организовать его трансфер во Францию.

Со статистикой Фаджоли можно ознакомиться здесь. Статистика Залевски доступна по ссылке.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoНиколо Фаджоли
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logoЮвентус
logoМарсель
logoсерия А Италия
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