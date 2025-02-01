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  • Слот о 2:0: «Борнмут» – хорошая команда с хорошим тренером, мне не казалось, что «Ливерпуль» контролировал ход игры. Нам понадобилось немного удачи»
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Слот о 2:0: «Борнмут» – хорошая команда с хорошим тренером, мне не казалось, что «Ливерпуль» контролировал ход игры. Нам понадобилось немного удачи»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о победе над «Борнмутом».

Мерсисайдцы выиграли матч 24-го тура АПЛ со счетом 2:0 благодаря дублю Мохамеда Салаха

«Именно такой игры мы и ожидали. Они играют очень интенсивно и бегут каждую секунду. Я сказал перед игрой, что, когда мы вели 3:0 на «Энфилде» после первого тайма, они продолжали бежать.

Мы должны были сыграть на пределе своих возможностей, и нам понадобилось немного удачи, чтобы выиграть этот матч. Соперники постоянно пытались что-то сделать. Мне не казалось, что мы контролировали ход игры. Это хорошая команда с хорошим тренером. Я очень рад, что мы смогли сохранить ворота в неприкосновенности и забить два гола».

Об Алиссоне

«Он играет невероятно хорошо. Он был очень важен на протяжении многих лет, но судить о том, кто лучший в мире и лиге, должны другие».

О втором голе Мохамеда Салаха

«Возможно, этот второй гол и стал отличием между двумя командами. Это был непростой момент, но он отправил мяч в сетку, и это показывает, каким уровнем он обладает», – сказал Слот

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
logoпремьер-лига Англия
logoАрне Слот
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