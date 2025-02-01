Салах забил 20+ голов в пяти сезонах АПЛ. Ранее это удавалось только Ширеру, Агуэро, Кейну и Анри
Мохамед Салах в пятый раз забил 20 голов за сезон АПЛ.
Сегодня вингер «Ливерпуля» сделал дубль в матче против «Борнмута» в 24-м туре чемпионата Англии (2:0, второй тайм). Это 20-й и 21-й голы египтянина в текущем розыгрыше турнира.
Салах достиг отметки в 20 или более голов за сезон АПЛ в пятый раз. Ранее это удавалось только Алану Ширеру (семь раз), Серхио Агуэро, Харри Кейну (по шесть раз) и Тьерри Анри (пять раз).
Подробную статистику 32-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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