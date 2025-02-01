«Ливерпуль» до 19 матчей продлил серию без поражений в АПЛ – 14 побед, 5 ничьих

Серия «Ливерпуля» без поражений достигла 19 матчей.

Команда Арне Слота обыграла «Борнмут» (2:0) в 24-м туре.

Единственное поражение в этом чемпионате «красные» потерпели 14 сентября – от «Ноттингем Форест» (0:1). С тех пор у них 14 побед и 5 ничьих.

12 февраля «Ливерпуль» встретится в 25-м туре с «Эвертоном».