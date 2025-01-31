Чернов о трансферах «Зенита»: «Может, бразильцы у них наигрались, хотят в Европе поиграть или на родину уехать»
Никита Чернов высказался о трансферах «Зенита».
Напомним, клуб покинули бразильские футболисты Клаудиньо и Артур, а также летом уйдет полузащитник Вендел. При этом сине-бело-голубые приобрели вингера Луиса Энрике.
«Я не знаю, с чем связана перестройка в «Зените». Может, бразильцы у них наигрались. Хочется чего-то нового – в Европе поиграть или на родину уехать. Берут новых – молодая кровь.
Перестройка в любом случае когда-то случилась бы. Но у «Зенита» она происходит сейчас», – сказал защитник «Спартака».
Чернов о Луисе Энрике: «Не знаю, кто там в «Зенит» приехал. Нам без разницы, кто туда переходит. У «Спартака» тоже какие-то покупки будут»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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