Эдуард Мор: «Кроме Клаудиньо, не о ком скучать из легионеров, которые уходят этой зимой. Даже хорошо, что уехали – клубы приобретают более интересных игроков взамен»

Эдуард Мор высказался об отъезде легионеров из Мир РПЛ.

На прошлой неделе «Зенит » покинули бразильские полузащитники Клаудиньо и Артур , первый перешел в «Аль-Садд», второй отправился в «Ботафого». В петербургский клуб перешел Луис Энрике из «Ботафого». «Спартак» в ближайшие дни может подписать сербского полузащитника Ивана Илича из «Торино».

«Кроме Клаудиньо, не о ком скучать из тех легионеров, которые уходят этой зимой. Даже хорошо, что они уехали. Взамен наши клубы приобретают более интересных футболистов.

Луис Энрике в «Зените», Иван Илич в «Спартаке». Я уверен, что другие ведущие клубы РПЛ тоже возьмут футболистов такого уровня», – заявил бывший защитник «Спартака ».