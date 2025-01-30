Эдуард Мор: «Кроме Клаудиньо, не о ком скучать из легионеров, которые уходят этой зимой. Даже хорошо, что уехали – клубы приобретают более интересных игроков взамен»
Эдуард Мор высказался об отъезде легионеров из Мир РПЛ.
На прошлой неделе «Зенит» покинули бразильские полузащитники Клаудиньо и Артур, первый перешел в «Аль-Садд», второй отправился в «Ботафого». В петербургский клуб перешел Луис Энрике из «Ботафого». «Спартак» в ближайшие дни может подписать сербского полузащитника Ивана Илича из «Торино».
«Кроме Клаудиньо, не о ком скучать из тех легионеров, которые уходят этой зимой. Даже хорошо, что они уехали. Взамен наши клубы приобретают более интересных футболистов.
Луис Энрике в «Зените», Иван Илич в «Спартаке». Я уверен, что другие ведущие клубы РПЛ тоже возьмут футболистов такого уровня», – заявил бывший защитник «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем