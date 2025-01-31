Чернов о Луисе Энрике: «Не знаю, кто там в «Зенит» приехал. Нам без разницы, кто туда переходит. У «Спартака» тоже какие-то покупки будут»
Никита Чернов высказался о переходе Луиса Энрике в «Зенит».
Бразильский вингер перешел в «Зенит» из «Ботафого» в этом месяце.
«Я не знаю, кто там в «Зенит» приехал. Хотелось бы посмотреть на Энрике, в деле его пока не видели. Нам без разницы, кто туда переходит.
У «Спартака» тоже какие-то покупки будут. В любом случае у Луиса Энрике будет адаптация. Ему будет нужно время, чтобы набрать кондиции», – сказал защитник «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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