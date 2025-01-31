Чернов о Луисе Энрике: «Не знаю, кто там в «Зенит» приехал. Нам без разницы, кто туда переходит. У «Спартака» тоже какие-то покупки будут»

Никита Чернов высказался о переходе Луиса Энрике в «Зенит».

Бразильский вингер перешел в «Зенит » из «Ботафого» в этом месяце.

«Я не знаю, кто там в «Зенит» приехал. Хотелось бы посмотреть на Энрике, в деле его пока не видели. Нам без разницы, кто туда переходит.

У «Спартака» тоже какие-то покупки будут. В любом случае у Луиса Энрике будет адаптация. Ему будет нужно время, чтобы набрать кондиции», – сказал защитник «Спартака ».