Жирков о «Зените»: «Большая проблема с уходом Артура, Вендела и Клаудиньо. Посмотрим, кого купят, но просто не будет во втором круге»
Юрий Жирков считает, что уход бразильцев из «Зенита» станет проблемой для клуба.
«Будет большая проблема с уходом Артура, Вендела (ранее стало известно о его переходе в «Ботафого» в июне – Спортс’‘) и Клаудиньо. Посмотрим, кого они купят.
Слышал, они там и русскими игроками интересуются. Возьмут еще бразильца, наверное, и кого-то из русских. Но все равно, такая потеря...
Просто не будет «Зениту» во втором круге», – сказал бывший игрок клуба из Санкт-Петербурга и сборной России.
После 18 туров клуб из Санкт-Петербурга занимает 2-е место в таблице Мир РПЛ с 39 очками. Столько же у лидирующего «Краснодара».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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