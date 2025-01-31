«Почему я должен бояться «Зенита»? «Краснодар» не сильный? Я играю на высоком уровне». Кордоба о трансферах петербуржцев
Джон Кордоба не считает, что «Краснодар» уступает «Зениту».
– В «Краснодаре» сейчас все отдаются на полную. Все понимают цели, которые стоят.
– «Зенит» делает трансферы, на бумаге становится сильнее.
– А мы не сильные?
– Сильные, но такие трансферы «Зенита» не пугают?
– Я футболист, который играет на высоком уровне. Почему я должен бояться «Зенита»? – сказал нападающий «Краснодара».
На зимний перерыв «Краснодар» ушел в статусе лидера Мир РПЛ. «Зенит» – на второй строчке. У клубов по 39 очков, «быки» опережают оппонента по дополнительным показателям.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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