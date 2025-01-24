Гиббс-Уайт предпочел Роналду Месси и назвал Криштиану величайшим футболистом в истории: «Его вклад в игру невероятен»

Морган Гиббс-Уайт назвал Криштиану Роналду лучшим игроком в истории.

«Его вклад в игру невероятен, я бы сказал, что он величайший футболист в истории.

Можно спорить от том, кто лучше [Роналду или Месси ], в зависимости от личных предпочтений, но как болельщик «Юнайтед » с детства я, очевидно, выберу Роналду », – сказал полузащитник «Ноттингем Форест ».