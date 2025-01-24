Гиббс-Уайт предпочел Роналду Месси и назвал Криштиану величайшим футболистом в истории: «Его вклад в игру невероятен»
Морган Гиббс-Уайт назвал Криштиану Роналду лучшим игроком в истории.
«Его вклад в игру невероятен, я бы сказал, что он величайший футболист в истории.
Можно спорить от том, кто лучше [Роналду или Месси], в зависимости от личных предпочтений, но как болельщик «Юнайтед» с детства я, очевидно, выберу Роналду», – сказал полузащитник «Ноттингем Форест».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
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