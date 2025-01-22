Агуэро о Роналду в МЛС: «Не думаю, что перейдет, нет смысла строить догадки. Приход Месси уже значительно поднял лигу, она становится все более конкурентоспособной»

Серхио Агуэро сомневается в переходе Криштиану Роналду в американский чемпионат.

«Я не думаю, что [Роналду перейдет в МЛС], поэтому нет смысла строить догадки.

Тем не менее, приход Месси уже значительно поднял МЛС .

Лига становится все более и более конкурентоспособной, поскольку к ней присоединяются все более крупные звезды», – сказал экс-игрок сборной Аргентины в интервью Stake.com.