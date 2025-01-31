«В «Сосьедаде» большая конкуренция, но Арсен сыграл мало матчей. Тренеру это не нравится. Никто не знает, что будет дальше». Журналист Кастро о Захаряне

Главному тренеру «Реал Сосьедад» не нравится ситуация с Арсеном Захаряном.

Напомним, 21-летний полузащитник из-за травмы не выходил на поле в официальных матчах с конца мая 2024 года.

«В «Реале Сосьедад » большая конкуренция, но Арсен сыграл мало матчей. Тренеру [Иманолю Альгуасилю] это не нравится.

Никто не знает, что будет дальше», – сказал журналист Marca Хуан Кастро.

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