«В «Сосьедаде» большая конкуренция, но Арсен сыграл мало матчей. Тренеру это не нравится. Никто не знает, что будет дальше». Журналист Кастро о Захаряне
Главному тренеру «Реал Сосьедад» не нравится ситуация с Арсеном Захаряном.
Напомним, 21-летний полузащитник из-за травмы не выходил на поле в официальных матчах с конца мая 2024 года.
«В «Реале Сосьедад» большая конкуренция, но Арсен сыграл мало матчей. Тренеру [Иманолю Альгуасилю] это не нравится.
Никто не знает, что будет дальше», – сказал журналист Marca Хуан Кастро.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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