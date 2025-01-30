Корнеев о Захаряне в «Сосьедаде»: «Неправильный выбор – Арсен просто не готов к таким нагрузкам. Не могу представить клуб в России, который рассчитывал бы на него сейчас»
Игорь Корнеев назвал ошибкой переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
Российский полузащитник из-за травм не выходил на поле в официальных матчах с конца мая 2024 года.
«По Захаряну говорить особо нечего. Практика показывает, что это был неправильный выбор в его карьере. За «Реал Сосьедад» он играть не будет. Арсен просто не готов к такому ритму и нагрузкам.
Не могу представить ни один клуб в России, который рассчитывал бы на него сейчас, он же постоянно лечится», – сказал бывший спортивный директор «Зенита».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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