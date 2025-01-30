Корнеев о Захаряне в «Сосьедаде»: «Неправильный выбор – Арсен просто не готов к таким нагрузкам. Не могу представить клуб в России, который рассчитывал бы на него сейчас»

Игорь Корнеев назвал ошибкой переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Российский полузащитник из-за травм не выходил на поле в официальных матчах с конца мая 2024 года.

«По Захаряну говорить особо нечего. Практика показывает, что это был неправильный выбор в его карьере. За «Реал Сосьедад » он играть не будет. Арсен просто не готов к такому ритму и нагрузкам.

Не могу представить ни один клуб в России, который рассчитывал бы на него сейчас, он же постоянно лечится», – сказал бывший спортивный директор «Зенита».