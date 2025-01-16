Селюк о Захаряне в «Сосьедаде»: «Одна голевая за 1,5 года – и это хорошее приобретение? 15 млн на него потратили. В такой команде даже моя бабушка хет-трик бы сделала»
Дмитрий Селюк раскритиковал игру Арсена Захаряна в Испании.
«Мне кажется, после покупки Захаряна спортивного директора «Реал Сосьедад» уже уволили. Уж не знаю, по этому ли поводу. Но если бы я был руководителем «Сосьедада» и мне привели такого футболиста за 12 миллионов...
Прошло полтора года! Не надо говорить, что Захарян был травмирован. Он одну голевую передачу сделал за полтора года. И это хорошее приобретение? С зарплатой еще больше получается, то есть где-то 15 миллионов на него потратили.
В такой команде даже моя бабушка хет-трик бы сделала! Ну хотя бы гол плюс пас можно было сделать», – сказал футбольный агент.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
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