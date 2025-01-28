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Агент Захаряна исключил возвращение хавбека в Россию: «Никто об этом не думает, нет никакого повода»

Агент Арсена Захаряна исключил возвращение хавбека в Мир РПЛ из «Сосьедада».

Напомним, 21-летний российский полузащитник не выходил на поле в официальных матчах с конца мая 2024 года. Сегодня стало известно, что Захарян возобновил тренировки с «Сосьедадом». 

«Никаких мыслей ни о возвращении в Россию, ни об аренде нет. Это и близко не рассматривается. Никто об этом не думает и не рассуждает, нет никакого повода.

Бывает, что футболист пропускает определенный отрезок из‑за травмы, но это не значит, что мы думаем об аренде», – сказал представитель футболиста Геннадий Голубин.

Александр Мостовой: «Не считаю переход Захаряна в «Сосьедад» ошибкой. Парень тренируется и играет на высочайшем уровне»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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