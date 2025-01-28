Агент Захаряна исключил возвращение хавбека в Россию: «Никто об этом не думает, нет никакого повода»
Агент Арсена Захаряна исключил возвращение хавбека в Мир РПЛ из «Сосьедада».
Напомним, 21-летний российский полузащитник не выходил на поле в официальных матчах с конца мая 2024 года. Сегодня стало известно, что Захарян возобновил тренировки с «Сосьедадом».
«Никаких мыслей ни о возвращении в Россию, ни об аренде нет. Это и близко не рассматривается. Никто об этом не думает и не рассуждает, нет никакого повода.
Бывает, что футболист пропускает определенный отрезок из‑за травмы, но это не значит, что мы думаем об аренде», – сказал представитель футболиста Геннадий Голубин.
Александр Мостовой: «Не считаю переход Захаряна в «Сосьедад» ошибкой. Парень тренируется и играет на высочайшем уровне»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем