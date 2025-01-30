«Захарян не «бойцовская собака», а интеллектуальный игрок, его надо оберегать. А в Испании контактный футбол, кажется, что переубивают друг друга». Директор академии «Динамо» о проблемах Арсена

Директор академии «Динамо» объяснил причину проблем Арсена Захаряна в Ла Лиге.

«В Испании контактный футбол, резкий и быстрый. Иногда даже переходят какие-то грани – кажется, что переубивают друг друга на поле.

Но Арсен – игрок другого плана: не «бойцовая собака», а интеллектуальный футболист. Его надо оберегать.

Самое главное после травмы – психологически пережить ситуацию. У Захаряна такой долгий перерыв случился в карьере первый раз. Я бы пожелал ему с честью выдержать все испытания.

Хорошо, что его семья находится рядом с ним. Уверен, что близкие люди найдут возможность держать его в душевном равновесии», – отметил Александр Кузнецов.