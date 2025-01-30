«Захарян не «бойцовская собака», а интеллектуальный игрок, его надо оберегать. А в Испании контактный футбол, кажется, что переубивают друг друга». Директор академии «Динамо» о проблемах Арсена
Директор академии «Динамо» объяснил причину проблем Арсена Захаряна в Ла Лиге.
«В Испании контактный футбол, резкий и быстрый. Иногда даже переходят какие-то грани – кажется, что переубивают друг друга на поле.
Но Арсен – игрок другого плана: не «бойцовая собака», а интеллектуальный футболист. Его надо оберегать.
Самое главное после травмы – психологически пережить ситуацию. У Захаряна такой долгий перерыв случился в карьере первый раз. Я бы пожелал ему с честью выдержать все испытания.
Хорошо, что его семья находится рядом с ним. Уверен, что близкие люди найдут возможность держать его в душевном равновесии», – отметил Александр Кузнецов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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