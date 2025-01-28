Захарян возобновил тренировки с «Сосьедадом». 21-летний хавбек не играет с мая 2024-го из-за травм
Арсен Захарян возобновил тренировки с «Сосьедадом».
Напомним, 21-летний российский полузащитник не выходил на поле в официальных матчах с конца мая 2024 года.
В июле у Захаряна выявили травму малоберцовых сухожилий правой лодыжки. В середине октября он вернулся к тренировкам в общей группе, но затем снова стал тренироваться индивидуально из-за проблем с мышцами.
С 11 декабря россиянин приступил к занятиям вместе с командой. 5 и 13 января Захарян попал в заявку на матчи Кубка Испании и Ла Лиги, но из-за боли в лодыжке вновь перестал попадать в состав.
«Арсен начал тренироваться с командой в воскресенье. Давайте посмотрим, как обстоят дела с этим состоянием», – сообщили в пресс-службе «Реал Сосьедад».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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