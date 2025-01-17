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Аршавин о травмах Захаряна: «Арсена ждет аренда, мне кажется. На его позиции играют Кубо и Ойарсабаль»

Андрей Аршавин оценил перспективы Арсена Захаряна в «Сосьедаде» на фоне его травм.

«Ситуация расстраивает, потому что Захарян очень талантливый футболист. Не знаю уже, третья или четвертая травма по счету за полгода, но на его позиции играют лучшие игроки команды, тот же Кубо и Ойарсабаль. 

Мне кажется, что Арсена ждет аренда», — сказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoАрсен Захарян
logoАндрей Аршавин
logoМикель Ойарсабаль
logoРеал Сосьедад
logoТакефуса Кубо
logoЛа Лига
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