Чернов о 3:2 с «Краснодаром»: «Все видели, что первые 15-20 минут «Спартак» полностью доминировал. Потом «задышали», подустали»

Никита Чернов высказался о победе «Спартака» над «Краснодаром».

Красно-белые обыграли «быков» (3:2) в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ.

«Я думаю, все видели, что первые 15-20 минут мы полностью доминировали на поле. Хорошо бежали, неплохо работали с мячом.

Потом мы «задышали», подустали. «Краснодар » частично отодвинул игру от своих ворот. У них начали прослеживаться атаки», – сказал защитник красно-белых.