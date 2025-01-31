Чернов о 3:2 с «Краснодаром»: «Все видели, что первые 15-20 минут «Спартак» полностью доминировал. Потом «задышали», подустали»
Никита Чернов высказался о победе «Спартака» над «Краснодаром».
Красно-белые обыграли «быков» (3:2) в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ.
«Я думаю, все видели, что первые 15-20 минут мы полностью доминировали на поле. Хорошо бежали, неплохо работали с мячом.
Потом мы «задышали», подустали. «Краснодар» частично отодвинул игру от своих ворот. У них начали прослеживаться атаки», – сказал защитник красно-белых.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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