Мусаев про 2:3 со «Спартаком»: «Видно, что «Краснодар» уставший, много брака в простых ситуациях. Хоть и неофициальный матч, но нельзя такие мячи пропускать»

Мурад Мусаев высказался об игре со «Спартаком» (2:3) в Winline Зимнем кубке РПЛ.

– У Агкацева нет повреждения. Вроде все нормально.

– Какую информацию вы сегодня получили?

– Видно, что уставшие, много брака в простых ситуациях, движение мяча оставляет желать лучшего. Нужно быстрее двигать и играть более вертикально. Голова понимает, что надо делать, а ноги еще не успевают, поэтому было тяжело.

«Спартак » начал гораздо активнее, потом игра подвыравнялась. Во втором тайме порадовало все, кроме пропущенных мячей. Мы не должны пропускать такие легкие мячи. И там явно недоработал… Не хочу переходить на личности. В одном голе один игрок, в другом – другой. Нельзя так. Хоть и неофициальный матч, но нельзя такие мячи пропускать. Надо идти бить пенальти, а не давать сопернику такой шанс, – сказал главный тренер «Краснодара ».