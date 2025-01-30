Мостовой о 3:2 с «Краснодаром»: «Спартак» – король зимних кубков! Им надо проиграть в этом турнире, чтобы завоевать настоящий трофей в чемпионате. Пока идут по старому графику, это пугает»
Александр Мостовой высказался о матче «Спартака» с «Краснодаром».
Красно-белые обыграли «быков» (3:2) в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ.
«Получился хороший предсезонный матч. Думаю, все остались довольны, потому что счет 3:2, увидели много забитых мячей. Была борьба, не было какого-то безразличия у ребят на поле.
Но какие-то глобальные выводы пока делать не будем, все-таки предсезонка в действии, а очки за это не дают.
«Спартак» – однозначно король зимних кубков! Мне кажется, им надо проиграть в этом турнире, чтобы лучше выступить в чемпионате, завоевать настоящий трофей. А пока красно-белые идут по старому графику, и это пугает (смеется).
По игре все нормально, но пока, повторюсь, выводы делать не будем», – сказал экс-игрок «Спартака».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
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