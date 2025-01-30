Станкович про 3:2 с «Краснодаром»: «Первые 20 минут – великолепно, заканчивали тайм тоже неплохо. Но в начале второго у «Спартака» было затмение»

Деян Станкович высказался о победе над «Краснодаром» в Winline Зимнем кубке РПЛ.

– Первые 20 минут были великолепными, прекрасно играли. Первый тайм заканчивали тоже неплохо. Но в начале второго тайма было затмение. Потом вышли свежие ребята и тоже неплохо закончили.

Таков был изначальный план: дать тем, кто выходил в старте, 60 минут игрового времени. Я даже сократил это время, они отыграли 55 минут, так как было некое затмение. Ребята, которые вышли, отыграли прекрасно, но это только начало.

– Считается, что европейским тренерам тяжело готовить команду в условиях длинной паузы. Как вы к этому адаптируетесь?

– Адаптироваться нужно очень быстро, но у меня великолепный тренерский штаб, и те ребята, которые были в «Спартаке », все помогают.

У нас хорошая программа, нацеленная на то, чтобы в оптимальном состоянии подойти к возобновлению сезона. Нас ждут всего 12 матчей плюс игры Кубка, – сказал главный тренер «Спартака».