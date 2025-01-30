Зобнин о «Спартаке» и борьбе за чемпионство: «Вы создаете давление своими вопросами. Давайте не говорить об этом, а идти от игры к игре»
Роман Зобнин не хочет говорить о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.
В четверг «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 3:2 в матче Winline Зимнего кубка РПЛ.
– Одна из первых игр, для тонуса очень полезно. Выступаем под нагрузками, давно не играли, это ощущается. Первые минуты доминировали, не исключено, что подсели потом.
Жесткая игра от «Краснодара» сегодня – не ок. Бывают жесткие игры, сегодня так произошло. Это бывает.
– «Спартак» готов бороться за чемпионство? Чувствуете давление?
– Давление вы создаете своими вопросами. Давайте не говорить про чемпионство, а идти от игры к игре, а там уже посмотрим, – сказал полузащитник красно-белых.
«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков после 18 туров. Московский клуб отстает от «Краснодара» и «Зенита» на 2 балла.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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