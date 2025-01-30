Зобнин о «Спартаке» и борьбе за чемпионство: «Вы создаете давление своими вопросами. Давайте не говорить об этом, а идти от игры к игре»

Роман Зобнин не хочет говорить о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.

В четверг «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 3:2 в матче Winline Зимнего кубка РПЛ .

– Одна из первых игр, для тонуса очень полезно. Выступаем под нагрузками, давно не играли, это ощущается. Первые минуты доминировали, не исключено, что подсели потом.

Жесткая игра от «Краснодара» сегодня – не ок. Бывают жесткие игры, сегодня так произошло. Это бывает.

– «Спартак» готов бороться за чемпионство? Чувствуете давление?

– Давление вы создаете своими вопросами. Давайте не говорить про чемпионство, а идти от игры к игре, а там уже посмотрим, – сказал полузащитник красно-белых.

«Спартак » занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков после 18 туров. Московский клуб отстает от «Краснодара » и «Зенита» на 2 балла.