Тебас о Винисиусе: «Надеюсь, он останется, люди хотят играть за такой великий клуб, как «Реал». Он один из лучших игроков Ла Лиги наряду с Педри, Ямалем, Мбаппе»
Президент Ла Лиги высказался о будущем Винисиуса Жуниора.
«Я много чего читал: он уходит, он приходит... Я не знаю, но надеюсь, что Винисиус Жуниор останется в нашем соревновании, потому что он один из наших лучших игроков. Наряду с Педри, Ламином Ямалем, Мбаппе... Иногда мы забываем о них.
Беллингем – лучший игрок прошлого сезона. Гризманн и Хулиан [Альварес] в «Атлетико»... Есть отличные игроки, которые проводят очень хороший сезон, и если они уйдут, то придут другие.
Я думаю, что Вини останется, потому что люди хотят играть за такой великий клуб, как «Реал», – сказал Хавьер Тебас.
Винисиусу готовы предложить 1 млрд евро по 5-летнему контракту в Саудовской Аравии. «Реалу» могут заплатить 300 млн евро
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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