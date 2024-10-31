Тебас о бойкоте «Реалом» «Золотого мяча»: «Клуб не проявил благородства, отношение меня не удивило. Они получили две награды, позиция непонятна»

Хавьер Тебас раскритиковал «Реал» за бойкот «Золотого мяча».

Мадридский клуб отказался от посещения церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже после того, как понял, что главный приз достанется не вингеру Винисиусу Жуниору , а хавбеку «Манчестер Сити» Родри.

«Реал» получил награду как лучший клуб 2024 года, а Карло Анчелотти был признан лучшим тренером.

«Реал» не проявил благородства. Их отношение меня не удивило. Они получили две награды, и их позиция мне непонятна», – сказал президент Ла Лиги .

Перес решил не ехать на вручение «Золотого мяча». Некоторые люди в «Реале» посетили бы церемонию, но они приняли позицию президента (Relevo)