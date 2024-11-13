  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава Ла Лиги Тебас: «10 лет назад на стадионах звучали расистские и гомофобные кричалки, сейчас их скандируют всего 1-2 человека. Фанаты сами указывают на зачинщиков»
13

Глава Ла Лиги Тебас: «10 лет назад на стадионах звучали расистские и гомофобные кричалки, сейчас их скандируют всего 1-2 человека. Фанаты сами указывают на зачинщиков»

Хавьер Тебас высказался о борьбе с расизмом в испанском футболе.

«Вы должны видеть, как мы эволюционировали за последние 10 лет. 10 лет назад эти расистские и гомофобные кричалки звучали на стадионах, они были. Мы запретили их, нам пришлось водить санкции, подавать жалобы на фанатов... И больше этого нет в испанском футболе, такие кричалки больше не скандируют. Сейчас мы можем найти всего одного-двух человек, которые оскорбляют игроков на стадионе. 

Мы проводим очень важные информационные кампании, но простой коммуникации недостаточно. Четыре года назад Иньяки Уильямса оскорбляли в Корнелье, мы установили личности четверых, и вскоре они предстанут перед судом и получат приговор. После инцидента с Винисиусом в Валенсии мы претерпели важные изменения, теперь сами болельщики, которые находятся рядом, указывают на тех, кто становится зачинщиком расистских кричалок.

Недавно это произошло. Несколько дней назад были арестованы несколько человек, которые перед мадридским дерби разместили в социальных сетях несколько снимков в масках. Их стратегия заключалась в том, чтобы на 13-й минуте отдать дань уважения Херману «Моно» Бургосу (прозвище экс-вратаря «Атлетико» переводится как «обезьяна» – Спортс’‘) и выкрикивать расистские слова в адрес Винисиуса.

Они удалили свое сообщение, испугались и были подвергнуты санкциям.

В начале сезона мы провели переговоры со всеми командами, и мы сказали им, что если они услышат кричалки, то должны сообщить об этом. Должно быть сотрудничество со стороны игроков. Чтобы свести это к минимуму, важно, чтобы никто не молчал об оскорблениях, которые могут причинить им боль», – сказал президент Ла Лиги

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoАтлетик
logoЛа Лига
Хавьер Тебас
Херман Бургос
logoИньяки Уильямс
logoВинисиус Жуниор
дискриминация
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Черданцев о матчах с Брунеем и Сирией: «Это уже перебор. С точки зрения уровня соперников должна быть грань, которую не нужно переходить – это превращается в фарс»
1 минуту назад
ФИФА хочет продолжить тестирование системы тренерских запросов в качестве альтернативы ВАР. Ее планируют использовать в лигах «с меньшим количеством ресурсов»
210 минут назад
«Интер Майами» Месси может получить высокий посев при жеребьевке чемпионата мира среди клубов, несмотря на вылет из плей-офф МЛС
613 минут назад
«Сирена» ищет аккаунт-менеджера для работы с ключевыми клиентами. Откликайтесь, вместе сделаем лучшие спецпроекты!
32 минуты назадВакансия
Семак о словах Дзюбы: «Игроки, которые реже появляются в составе, обижаются на тренера, это нормально. Переживем, для всех хорошим не будешь»
2943 минуты назад
Нагучев не смотрел интервью Дзюбы: «Уверен, что там 7-летний ребенок с синдромом Туретта пытается отыскать всех, кто его обидел. Все с детства знают, что лучше не говорить долгоиграющей #####»
8353 минуты назад
Деку о незасчитанном голе Ямаля в класико: «Это проблема не только «Барсы». Завтра такое может случиться с «Атлетико», «Мадридом», «Севильей». Нужно сделать футбол понятным для всех»
39сегодня, 08:17
Артем Дзюба: «Батраков аномально круто идет, и это очень классно. Желаю ему 30 забить и 30 отдать. Но подождите, пока у него закончатся голы – а они закончатся, как у Беллингема»
31сегодня, 08:09
Знаете про проклятие «Бенфики»? Здесь его можно снять 🧿
сегодня, 07:00Спецпроект
«80% нападающих у нас в подметки не годятся Дзюбе. У меня нет сомнений, что он побьет рекорд по голам за сборную». Ловчев об Артеме
15сегодня, 06:55
Ко всем новостям
Последние новости
В окружении Мбаппе не согласны со словами Дешама про невызов Килиана по собственному решению: «Это неверная или неполная информация»
224 минуты назад
Агуэро поддержал клубный ЧМ: «Будет интересно как зрителям, так и игрокам. Нагрузка не будет проблемой, они привыкли выступать на чемпионатах мира, Кубках Америки, Евро»
446 минут назад
Кордоба – лучший игрок «Краснодара» в октябре. У форварда 3+1 в 4 матчах месяца
сегодня, 08:30
«Когда «Пари НН» станет коктейлем Молотова, будем довольны. Мы должны быть яркими и быть угрозой для больших и малых клубов». Директор клуба о работе Гончаренко
2сегодня, 07:58
Марио Личка о стажировке Мостового в «Динамо»: «Как тренера его не знаю. Он смотрел за нашими тренировками и немного поговорил с Марцелом. На этом все»
14сегодня, 07:30
Пирес о том, что Салаха не было в списке претендентов на «Золотой мяч»: «С ним обошлись несправедливо. Это ошибка журналистов. Есть люди, которые не особо разбираются в футболе»
8сегодня, 06:40
«Спартак» займет почетное 4-5-е место. У «Акрона» другие задачи – остаться в РПЛ». Канчельскис о словах Дзюбы про равные шансы клубов на титул
12сегодня, 04:58
Божович о том, что Карпин не уходит из «Ростова»: «Наверняка у него очень хорошие отношения с руководством. По потенциалу он мог бы работать в условной «Севилье»
11сегодня, 04:36
Селюк о словах Дзюбы про агентов: «В Европу его никто не подписал. Он с неправильными людьми работал, эти высказывания – определенные обиды»
13сегодня, 04:25
Раньери может возглавить «Рому» в 3-й раз. 73-летний тренер отправился на переговоры с владельцами клуба
21вчера, 22:07