Тебас о «Реале» и «Золотом мяче»: «Виктимизация неуместна и преувеличена – на церемонию следовало приехать. Клуб утратил джентльменские ценности в какой-то момент»
На вчерашней церемонии в Париже приз лучшему игроку мира получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Винисиус Жуниор, считавшийся фаворитом на победу, занял в голосовании 2-е место.
Узнав о результатах голосования за несколько часов до начала церемонии, «Реал» решил не отправлять свою делегацию в Париж.
«Я болельщик «Реала». Главные ценности этого клуба – быть джентльменами и пожимать руки [соперникам] после поражений. Думаю, в какой-то момент «Реал» утратил этот настрой.
Им следовало приехать на эту церемонию и не ставить под сомнение прозрачную систему France Football, в которой голосуют 100 журналистов.
Виктимизация «Реала» неуместна и преувеличена. Не знаю, в каком направлении они движутся. В Испании мы тоже замечаем этот недостаток изящества», – сказал президент Ла Лиги.
«Это позор». «Реал» бойкотировал «Золотой мяч» – и выбесил игнором церемонии
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