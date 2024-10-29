Тебас о «Реале» и «Золотом мяче»: «Виктимизация неуместна и преувеличена – на церемонию следовало приехать. Клуб утратил джентльменские ценности в какой-то момент»

Хавьер Тебас раскритиковал «Реал» из-за бойкота церемонии «Золотого мяча».

На вчерашней церемонии в Париже приз лучшему игроку мира получил полузащитник «Манчестер Сити » Родри . Винисиус Жуниор , считавшийся фаворитом на победу, занял в голосовании 2-е место.

Узнав о результатах голосования за несколько часов до начала церемонии, «Реал» решил не отправлять свою делегацию в Париж.

«Я болельщик «Реала ». Главные ценности этого клуба – быть джентльменами и пожимать руки [соперникам] после поражений. Думаю, в какой-то момент «Реал» утратил этот настрой.

Им следовало приехать на эту церемонию и не ставить под сомнение прозрачную систему France Football, в которой голосуют 100 журналистов.

Виктимизация «Реала» неуместна и преувеличена. Не знаю, в каком направлении они движутся. В Испании мы тоже замечаем этот недостаток изящества», – сказал президент Ла Лиги .

«Это позор». «Реал» бойкотировал «Золотой мяч» – и выбесил игнором церемонии