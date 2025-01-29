«Поставьте Анчелотти и Гвардиолу в «Осасуну» и «Сандерленд» – они там никогда чемпионами не станут! Продержатся полгода». Мостовой о тренерах

Александр Мостовой считает, что топ-тренеры не добьются успеха в скромных клубах.

«Я же говорю, вы уберите сейчас Анчелотти и Гвардиолу из «Реала» и «Манчестер Сити», а поставьте их в «Осасуну» и какой-нибудь «Сандерленд ». Они там никогда чемпионами не станут! Также продержатся там полгода.

Есть исключение, когда кто-то выстреливает, где-то подфартило», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Александр Мостовой: «В Испанию точно поеду – как главный тренер. Там что, что‑то по‑другому работает? Правила везде одни и те же»