Руслан Нигматуллин: «Надеюсь, «Краснодар» свой первый титул получит быстрее, чем Кейн. Хоть Мостовой и не верит в Мусаева, они близки к этому»

Руслан Нигматуллин оценил игру «Зенита» и «Краснодара» в нынешнем сезоне Мир РПЛ.

– У «Зенита» действительно нестабильный отрезок. Семак потерял контроль над командой?

– Не хочется так думать. Это покажет весна. У Гвардиолы дела хуже, все даже закончилось расцарапанным лицом. У Семака пока не все так плохо – только два поражения подряд. Конечно, для «Зенита» это необычно. Приучили за шесть лет, что со всеми легко играют. Но так не может быть всегда.

Между «Зенитом» и «Манчестер Сити » есть параллели: чемпионат теряет весь смысл и интерес. В прошлом году было интересно наблюдать, когда «Байер » скинул «Баварию» с трона – сейчас Бундеслига интереснее смотрится. Хоронить питерцев не будем, но им есть над чем подумать. Очень сложно держать футболистов долгое время мотивированными.

– «Краснодар» станет чем-то вроде нашего «Байера» в этом сезоне?

– Хоть и Александр Мостовой не верит в Мусаева, но они близки к этому. Важно, как проведут сборы зимой, чтобы команда усилилась. «Краснодар» мог уйти на паузу с отрывом, им не хватает стабильности.

Я переживаю за проект Галицкого, они давно заслужили свой первый титул. Очень надеюсь, что «Краснодар» свой первый титул получит быстрее, чем Харри Кейн , – сказал экс-голкипер сборной России.

После 18 туров чемпионата России «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 39 очков. 2-ю строчку занимает «Зенит» с аналогичным количеством баллов, уступая по дополнительным показателям.