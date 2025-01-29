Александр Мостовой: «В Испанию точно поеду – как главный тренер. Там что, что‑то по‑другому работает? Правила везде одни и те же»
Александр Мостовой заявил о намерении тренировать в Испании.
Ранее экс-игрок сборной России рассказал, что «Алавес» приглашал его на стажировку. В клубе подтвердили эту информацию.
«Там что, что‑то по‑другому работает? Правила везде одни и те же. Это приятно, что меня зовут. Я с удовольствием откликнусь, сколько раз меня в «Сельту» звали.
Сейчас ситуация непростая, сами понимаете. Может, поеду весной, как потеплее будет, все вернутся со сборов. В Испанию точно поеду – как главный тренер», – сказал Мостовой.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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