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Мамаев о колонии за драку в «Кофемании»: «Не то, за что вообще надо сажать. Это ломает судьбы, ничего там хорошего нет. Но для становления личности это было своевременно и необходимо»

Павел Мамаев рассказал, как на него повлияло проведенное в колонии время.

– По поводу ситуации в «Кофемании», когда тюрьма, эта ситуация сильно на тебя повлияла?

– Конечно повлияла, Федя. Повлияла с точки зрения того, что там я понял, что я сам туда пришел. Наверное, подошел тот момент чувства безнаказанности постоянного – не то что ты постоянно занимаешься какой-то херней и ты безнаказан, а что ты, наверное, сам себя превознес и подумал, что здесь ты можешь так, здесь – так, здесь – пройдет, здесь я так решу. С точки зрения становления как личности и в целом мужчины для дальнейшей жизни это было своевременно и необходимо. И слава богу, что все так все пришло, а не еще хуже.

– Считаешь ли ты наказание справедливым? С точки зрения произошедшего как будто бы вы не должны были оказаться в тюрьме.

– Это такой вопрос... Понятно, что никто там оказаться не хочет. И, наверное, это не...

– Ну вы же не сделали ничего такого, не нанесли...

– Согласен на 100%, что это, наверное, не то, за что вообще надо сажать людей… Подрались мужики – окей. Но знаешь... Сколько мы, год там пробыли? Вот дали б нам пятерку, мы потом говорили бы: «Блин, хотя бы три дали бы». Дали б три – сказали бы: «Блин, хотя бы год дали бы».

Понятное дело, что за это, наверное, неправильно людей сразу брать и гнать туда, потому что все равно это ломает – слава богу, что с нами этого не произошло, – судьбы и жизни, ничего там хорошего нет. Это не то, к чему надо стремиться в жизни, это то, что надо всячески обходить.

Но сложилось как сложилось. Огромный опыт, багаж в этом плане, – сказал бывший полузащитник «Краснодара».

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал Федора Смолова
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