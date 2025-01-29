Кокорин о «Спартаке»: «Начали какой-то шляпой заниматься, когда травмировался: «Ты не поедешь в отпуск». Приехал, говорят: «Ты наш главный актив, все забыли, будешь играть»

Александр Кокорин рассказал о ситуации с травмой в «Спартаке».

Российский форвард выступал за красно-белых в сезоне-2020/21. В январе 2021 года его продали во «Фиорентину».

– Я травмировался, и мне было настолько на то, что там происходит, пофигу. И они начали что-то там копать: «Ты не поедешь в отпуск», – какой-то такой шляпой заниматься.

– «Ты не поедешь в отпуск»?

– Да, да.

– А что у тебя за травма была?

– Икроножка, что-то такое.

– Ну, мышечное повреждение, которое за отпуск заживет?

– Да. Я об этом им говорил. Говорю: «Если нужно, я возьму с собой вашего человека из физио, он поедет со мной. Я поеду в Дубай или куда-то, он будет контролировать, вам отчитываться. Проблем нет, просто я буду на солнце это делать». «Нет, ты будешь здесь на базе», – вот так вот в позу встали в какую-то.

– Это начало конфликта, после чего вы поняли, что ты не будешь в «Спартаке» оставаться?

– Нееет. Я потом приехал, они говорят: «Ты наш главный актив, все-таки мы хотим тебя оставить. Все забыли, будешь играть».

Я говорю: «Давайте, без проблем. У меня нет негатива, вы это начали все, я просто травмировался», – сказал бывший форвард красно-белых в подкасте Федора Смолова Smol Talk.

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