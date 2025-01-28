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  • Фердинанд о словах Аморима про Рэшфорда: «Если это неправда, я бы палил из всех орудий – созвал бы прессу и заявил, что не позволю так говорить. Хотел бы понять, может ли он сказать, что это вранье»
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Фердинанд о словах Аморима про Рэшфорда: «Если это неправда, я бы палил из всех орудий – созвал бы прессу и заявил, что не позволю так говорить. Хотел бы понять, может ли он сказать, что это вранье»

Рио Фердинанд оценил критику Рубеном Аморимом форварда «МЮ» Маркуса Рэшфорда.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед», комментируя ситуацию с Рэшфордомсказал, что «лучше заявит на матч тренера вратарей, чем игрока, который не выкладывается по максимуму».

«Если [эти слова про самоотдачу] неправда, то я бы палил из всех орудий. Созвал бы пресс-конференцию и сказал, что никому не позволю говорить обо мне такое.

Мы живем в эпоху, когда у тебя есть возможность общаться с болельщиками напрямую, так что историю не получится замолчать.

Я бы хотел посмотреть в глаза Маркусу и понять, может ли он сказать, что это неправда. Если нет, то ему стоит посмотреть на себя. Будь я игроком, о котором тренер так высказался – это стало бы позором», – сказал Рио Фердинанд на своем ютуб-канале Rio Presents.

Аморим отказал игрокам «МЮ» в выходном в свой день рождения, несмотря на просьбу: «Моим подарком будет тренировка с ребятами, которые не играли»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: BBC
logoМаркус Рэшфорд
logoРубен Аморим
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logoпремьер-лига Англия
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