Фердинанд о словах Аморима про Рэшфорда: «Если это неправда, я бы палил из всех орудий – созвал бы прессу и заявил, что не позволю так говорить. Хотел бы понять, может ли он сказать, что это вранье»
Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед», комментируя ситуацию с Рэшфордом, сказал, что «лучше заявит на матч тренера вратарей, чем игрока, который не выкладывается по максимуму».
«Если [эти слова про самоотдачу] неправда, то я бы палил из всех орудий. Созвал бы пресс-конференцию и сказал, что никому не позволю говорить обо мне такое.
Мы живем в эпоху, когда у тебя есть возможность общаться с болельщиками напрямую, так что историю не получится замолчать.
Я бы хотел посмотреть в глаза Маркусу и понять, может ли он сказать, что это неправда. Если нет, то ему стоит посмотреть на себя. Будь я игроком, о котором тренер так высказался – это стало бы позором», – сказал Рио Фердинанд на своем ютуб-канале Rio Presents.
Аморим отказал игрокам «МЮ» в выходном в свой день рождения, несмотря на просьбу: «Моим подарком будет тренировка с ребятами, которые не играли»
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