Аморим отказал игрокам «МЮ» в выходном в свой день рождения, несмотря на просьбу: «Моим подарком будет тренировка с ребятами, которые не играли»
Рубен Аморим отказал игрокам «Манчестер Юнайтед» в выходном.
«МЮ» обыграл «Фулхэм» (1:0) во вчерашнем матче 23-го тура АПЛ. 27 января португальцу исполнилось 40 лет.
«Игроки просили меня о выходном в понедельник. Я его не дал. Мы будем тренироваться.
У меня день рождения, и моим подарком будет тренировка с ребятами, которые не играли. Это будет здорово, потому что мы победили. Потом я поужинаю со своими детьми», – сказал тренер манкунианцев.
«После двух месяцев в «МЮ» мне 50». Аморим пошутил в ответ на поздравление с 40-летием
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Goal
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