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Аморим отказал игрокам «МЮ» в выходном в свой день рождения, несмотря на просьбу: «Моим подарком будет тренировка с ребятами, которые не играли»

Рубен Аморим отказал игрокам «Манчестер Юнайтед» в выходном.

«МЮ» обыграл «Фулхэм» (1:0) во вчерашнем матче 23-го тура АПЛ. 27 января португальцу исполнилось 40 лет.

«Игроки просили меня о выходном в понедельник. Я его не дал. Мы будем тренироваться.

У меня день рождения, и моим подарком будет тренировка с ребятами, которые не играли. Это будет здорово, потому что мы победили. Потом я поужинаю со своими детьми», – сказал тренер манкунианцев.

«После двух месяцев в «МЮ» мне 50». Аморим пошутил в ответ на поздравление с 40-летием

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Goal
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
logoпремьер-лига Англия
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