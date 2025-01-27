Аморим о Рэшфорде вне заявки на матч с «Фулхэмом»: «Скорее возьму тренера вратарей, чем игрока, который не выкладывается каждый день. Все футболисты в одинаковой ситуации»
Рубен Аморим объяснил невключение Маркуса Рэшфорда в заявку на матч с «Фулхэмом».
«Манчестер Юнайтед» одержал выездную победу (1:0) в 23-м туре АПЛ. Рэшфорд не вошел в заявку команды на 6-ю игру подряд.
«Причина всегда одна – тренировки. То, как, по моему мнению, должен вести себя футболист. В жизни. Каждый день, во всех деталях.
Если ничего не меняется, я не буду ничего менять. Ситуация одинакова для каждого игрока – мы можем задействовать любого, если вы работаете на максимуме и поступаете правильно.
Вы можете видеть, что на скамейке запасных нам не хватает скорости. Но я бы скорее взял [тренера вратарей Жорже] Виталя, чем игрока, который не выкладывается по максимуму каждый день», – сказал главный тренер «МЮ».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
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