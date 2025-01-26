Рэшфорд не включен в заявку «МЮ» на 6-й матч подряд. Форвард не играет с 12 декабря
Маркус Рэшфорд пропускает 6-й матч «Манчестер Юнайтед» подряд.
Нападающий не попал в заявку на игру 23-го тура АПЛ против «Фулхэма».
В последний раз форварда брали на матч 30 декабря – тогда он остался в запасе. Последний выход на поле – 12 декабря.
Статистику 27-летнего Рэшфорда можно изучить здесь.
«Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед». Гарначо, Диалло, Бруну и Хейлунд в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «МЮ»
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