Гершкович об увольнении Черчесова: «Необдуманное решение. Руководить футболом приходят совершенно некомпетентные люди в последнее время»

Михаил Гершкович отреагировал на увольнение Станислава Черчесова.

Сегодня сборная Казахстана объявила об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера.

«Это однозначно необдуманное решение. Очень неожиданно – я думал, там люди все-таки соображают, как это так… Вообще, с одной стороны, удивительно, с другой – это в духе времени. Потому что в последнее время руководить футболом приходят совершенно далекие от этого дела люди, некомпетентные.

Практика показывает, что в последнее время такие нелогичные решения участились», – сказал председатель Объединения отечественных тренеров по футболу, член исполкома РФС Михаил Гершкович.

Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана в июня 2024 года. Национальная команда провела 6 матчей, в которых не смогла забить ни одного гола и потерпела пять поражений с общим счетом 0:15.

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