Семин о Черчесове: «В Казахстане хотели чересчур быстрого результата. В России сейчас русских тренеров не хватает – он получит назначение»
Сегодня было объявлено, что Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана.
– Это часть футбольной профессии. Бывает, что нет результата. Бывает, что есть. И происходят увольнения.
Но что касается Станислава, наверное, в Казахстане хотели чересчур быстрого результата. Этого не получилось на сегодняшний момент.
Надо продолжать дальше, он опытный человек. Становился чемпионом в Польше, в Венгрии. У него хороший рейтинг для того, чтобы работать дальше. Тем более в России сейчас русских тренеров явно не хватает. Я думаю, он получит назначение.
– Как думаете, насколько быстро?
– Кто ж его знает? Как в какой‑нибудь команде дело не пойдет, так будут увольнять тренера и освободится место. Вот и все, – сказал бывший тренер «Локомотива».
Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. Под его руководством команда потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью в шести матчах Лиги наций с общим счетом 0:15.
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