Семин о Черчесове: «В Казахстане хотели чересчур быстрого результата. В России сейчас русских тренеров не хватает – он получит назначение»

Юрий Семин поддержал Станислава Черчесова после ухода из сборной Казахстана.

Сегодня было объявлено , что Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана.

– Это часть футбольной профессии. Бывает, что нет результата. Бывает, что есть. И происходят увольнения.

Но что касается Станислава , наверное, в Казахстане хотели чересчур быстрого результата. Этого не получилось на сегодняшний момент.

Надо продолжать дальше, он опытный человек. Становился чемпионом в Польше, в Венгрии. У него хороший рейтинг для того, чтобы работать дальше. Тем более в России сейчас русских тренеров явно не хватает. Я думаю, он получит назначение.

– Как думаете, насколько быстро?

– Кто ж его знает? Как в какой‑нибудь команде дело не пойдет, так будут увольнять тренера и освободится место. Вот и все, – сказал бывший тренер «Локомотива».

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. Под его руководством команда потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью в шести матчах Лиги наций с общим счетом 0:15.