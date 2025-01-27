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  • Депутат Свищев о паспортах РФ: «Надо пресекать, если это делается, чтобы схитрить и уйти от лимита на легионеров. Нужно соглашение с РФС, чтобы игрок стал кандидатом в сборную»
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Депутат Свищев о паспортах РФ: «Надо пресекать, если это делается, чтобы схитрить и уйти от лимита на легионеров. Нужно соглашение с РФС, чтобы игрок стал кандидатом в сборную»

Дмитрий Свищев высказался о получении футболистами российского гражданства.

«Я считаю, что к смене спортивного гражданства надо относиться довольно спокойно. Многие атлеты по разным причинам делают такие шаги. И у нас есть ряд позитивных примеров в различных видах спорта, когда получившие российские гражданство спортсмены приносили пользу нашей стране. Это и [двукратная олимпийская чемпионка] фигуристка Татьяна Волосожар, и [трехкратный победитель Олимпиад] шорт-трекист Виктор Ан, и [двукратный чемпион Олимпийских Игр] сноубордист Вик Уайлд.

Что касается футбола, то понятно, что здесь при получении гражданства включается административный ресурс для получения его по ускоренной процедуре. И в этом вопросе ответственность должна ложиться и на клубы, и на РФС.

Надо четко определить, с какой целью гражданину страны из Южной Америки дали российское гражданство? Нужно, чтобы после этого он, прежде всего, играл за сборную России. А если это делается только для того, чтобы схитрить и уйти от лимита на легионеров, то такие вещи, конечно, надо пресекать.

И необходимо предусмотреть какое-то соглашение с РФС – чтобы спортсмен, получающий гражданство России, становился или членом нашей сборной, или кандидатом в нее. Это непростой вопрос, но он требует обсуждения, надо заранее обговаривать все основные моменты», – сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
Политика
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лимит на легионеров
Р-Спорт
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