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Депутат Свищев о желании Дугласа играть за Бразилию: «Неприятно было это читать. Надо быть внимательнее к спортсменам, получающим гражданство РФ»

Дмитрий Свищев критически высказался о натурализации Дугласа Сантоса.

Ранее защитник «Зенита», получивший паспорт РФ в октябре этого года, заявил, что по-прежнему хочет сыграть за сборную Бразилии.

«Я не понимаю смысл таких решений, нам надо внимательнее относиться к тем спортсменам, которые получают российское гражданство. Если футболист, получив российский паспорт, потом заявляет, что хочет выступать за сборную Бразилии, то это так себе история.

И «Зениту», и РФС, которые, скажем так, были заявителями на получение им гражданства, надо более внимательно относиться при ходатайстве для получения гражданства. Ведь идея заключалась в том, чтобы он усилил нашу национальную команду. А если он не планирует выступать за сборную России, то какой в этом смысл?

Я не думаю, что именно он повлиял на лимит легионеров в «Зените». Но сам факт получения гражданства и потом такое его заявление – лично мне это было неприятно читать. Мне кажется, что если это было сделано для того, чтобы увеличить количество легионеров «Зенита» на поле, то это очень сложный и очень дорогой путь», – сказал депутат Госдумы.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
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