Полиция расследует оскорбления Оливера после удаления Льюиса-Скелли. PGMOL поддержала: «Не первый случай угроз в адрес судьи. Мы потрясены и твердо намерены бороться»
Арбитр удалил полузащитника «Арсенала» Майлза Льюиса-Скелли в матче с «Вулверхэмптоном» (1:0) в 23-м туре АПЛ.
Льюис-Скелли попал шипами в ногу Мэтта Доэрти, пытаясь перехватить контратаку, после чего защитник оказался на газоне. Майкл Оливер показал 18-летнему футболисту прямую красную карточку.
Впоследствии стало известно, что судейская коллегия поддержала решение судьи, принятое на поле, и результат последовавшей за этим проверки ВАР.
«Мы потрясены угрозами и оскорблениями в адрес Майкла Оливера после матча между «Вулверхэмптоном и «Арсеналом».
Ни один судья не должен подвергаться жестокому обращению ни в какой форме, не говоря уже об отвратительных угрозах в адрес Майкла и его семьи в течение последних 24 часов.
Полиция осведомлена о произошедшем, начато несколько расследований. Мы поддерживаем Майкла и всех пострадавших, и твердо намерены бороться с таким неприемлемым поведением.
К сожалению, это не первый случай за последнее время, когда судье приходится сталкиваться с угрозами. Мы продолжаем поддерживать все расследования», – говорится в заявлении PGMOL.
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